Вооруженное ограбление в Орше: ранен продавец

Новости Беларуси. Вооруженное ограбление в Орше. Накануне вечером неизвестный в маске совершил вооружённое ограбление магазина, ранив при этом одного из продавцов. Во время задержания молодой человек отчаянно сопротивлялся — по милиционерам он произвёл 5 выстрелов. Хронологию событий попыталась восстановить корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Молодой человек в маске зашел в магазин и направился к первой попавшейся кассе. «Это ограбление!» -- предупредил визитер. Но ему никто не поверил. Пока злоумышленник не достал пистолет.

В это время в магазине находились несколько покупателей и три продавца. Одна из них попыталась защитить выручку, но нападавший отреагировал мгновенно: он дважды выстрелил в потолок, третья пуля попала в женщину.

Выхватив из кассы выручку, налётчик сразу же убежал. Правда, судя по всему, серьёзно спланированное преступление принесло налетчику отнюдь не серьезный доход – всего около 300 тысяч рублей.

Тамара Шабанова, продавец:

Вообще мы работаем по 2 человека. Но так как нам сказали, что возможны случаи нападения, мы стали вечером работать втроем. Усиленный, так сказать, режим. И сказали, чтобы крупные деньги не хранили в кассе, чтоб разменная монета была.

Милиция и «скорая» прибыли лишь после ухода «клиента», который, как оказалось, не всегда прав. Отреагировать на опасность, что называется «в режиме он-лайн», женщины не смогли по определению: в магазине не только не было камер видеонаблюдения, но даже отсутствовала «тревожная кнопка».

Раненого продавца передали в руки медиков, сейчас её жизни ничего не угрожает.

Евгений Хазанов, хирург Оршанской городской больницы №1 имени Семашко:

Состояние пациентки относительно удовлетворительное. Рана, которую она получила, не является смертельной. У нее имеется сквозное огнестрельное ранение правого бедра без повреждения сосудистых и нервных структур.

Тем временем, милиционеры отправились по следам нападавшего. Через полтора часа в 7 километрах от места преступления на станции Хороброво подозрительного мужчину задержали за несколько минут до отправления минской электрички.

Алексей Горошко, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Оршанского РОВД:

Поступил вызов в дежурную часть о том, что совершено разбойное нападение на магазин. Вернулись в магазин, потом по указаниям начальника розыска поступило указание отработать станции города. Выдвинулись на станцию, там заметили подозрительного мужчину. Подошли к мужчине, представились. Попросили предъявить документы и показать содержимое сумки. Последний достал из рюкзака пистолет и начал стрелять. После этого был задержан.

Михаил Чорный, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома:

В нас не попал, слава Богу, не попал - все целы, здоровы.

Нападавшим оказался 25-летний житель поселка Колодищи, что под Минском. При нем была карта Орши (вероятно, он готовился к налёту) и внушительный арсенал.

Игорь Евсеев, начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома:

При себе имел 2 пистолета, был экипирован в бронежилет. В рюкзаке было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое представляло собой опасность.

Один из сотрудников у нас является лучшим по профессии сотрудником уголовного розыска. Своими действиями сегодня наши коллеги подтвердили свой профессионализм. Не побоялись идти на пулю, на выстрел.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

На место происшествия выбыла передвижная криминалистическая лаборатория центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время следователи работают с задержанным. Он дает показания. Проверяется его причастность к иным противоправным деяниям.

Что заставило молодого парня пойти на столь дерзкое преступление, почему он так отчаянно сопротивлялся милиции и самое главное, с какой целью имел при себе взрывчатку - на все эти вопросы ответит следствие.

Нападавшему предъявлено обвинение в разбойном нападении и покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Ему грозит длительный срок лишения свободы.