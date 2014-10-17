Волковыск: грабители вынесли из квартиры телевизор на глазах у хозяина

Новости Беларуси. О таких говорят: «допился до ручки». В момент кражи хозяин квартиры был настолько пьян, что не понимал сути происходящего.



Трое мужчин зашли в комнату, когда телевизор был включен, а мужчина смотрел телепередачу. Или делал вид, что смотрел.



Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

На глазах хозяина квартиры трое неизвестных забрали телевизор марки «Самсунг», по которому в этот момент он смотрел передачу. Сей парадокс стал возможен в силу того, что потерпевший едва понимал, что происходит из-за того, что был в стельку пьян. В милиции, куда обратился его сын, мужчина не смог назвать не то что время, но и точный день, когда к нему пришли незваные гости.

Личности подозреваемых устанавливаются.

Известно, что хозяин квартиры нигде не работает. Недавно у него умерла мать, оставив ему в наследство более $20 тыс. За месяц он умудрился спустить половину этой суммы.



Напомним, минувшим летом сразу четыре работы из серии «Ожившие картины» бесследно исчезли из галереи под открытым небом у Парка Горького. Громкое дело об исчезновении авторских полотен наверняка доверили бы известному сыщику Холмсу, но, похоже одним дедуктивным методом здесь не обойтись.

Подобная кража – проделки подозрительно аккуратного хулигана.

Грабителя удалось вырезать картины, не повредить фактуру полотен – остались лишь деревянные каркасы, на которых висели авторские работы. Подробности этой истории вы узнаете из видео.