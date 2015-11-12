Сотрудник Третьяковской галереи: под «Черным квадратом» Малевича нашли две другие картины в цвете

Новости России. В трещинах красочного слоя сотрудникам Третьяковской галереи удалось разглядеть даже не одну, а сразу две композиции. Открытие стало настоящей сенсацией.

Об уникальном событии сообщил телеканал «Культура».

Как рассказала научный сотрудник отдела научной экспертизы Третьяковской галереи Екатерина Воронина, ученые смогли расшифровать надпись на «Черном квадрате», которая приписывается Казимиру Малевичу. По мнению исследователей, она звучит как «Битва негров в темной пещере», что, вероятнее всего, отсылает к картине Альфонса Алле «Битва негров в темной пещере глубокой ночью».



Екатерина Воронина, сотрудник отдела научной экспертизы Третьяковской галереи:

Было известно, что под изображением «Черного квадрата» было некое нижележащее изображение. Мы выяснили, что таких изображений не одно, а два. И доказали, что первоначальное изображение – это кубофутуристическая композиция, а лежащая под «Черным квадратом», цвет которого вы видите в кракелюре, – это протосупрематическая композиция.

За право быть уникальным Малевич дорого заплатил.

Его картины «выштыривали» из выставочных залов. Но никакие насмешки и унижения не могли остановить молодого художника.

И он утвердил себя в мировом искусстве: простым чёрным квадратом. Затем последовали другие геометрические фигуры. Это предвкушало новый скандал: а что дальше? Об уникальном подчерке великого Малевича смотреть здесь.