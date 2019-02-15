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Военнообязанный из Бреста умер во время сборов

15 февраля 2019 14:41
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Новости Беларуси. Во время сборов скончался военнообязанный из Бреста.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, происшествие случилось утром 15 февраля.

46-летний мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные действия не дали результата. Предварительная причина смерти – это острая сердечная недостаточность. В ходе прохождения сборов с жалобами на самочувствие военнообязанный не обращался.

Минобороны выразило соболезнования близким умершего, и в настоящее время ведомство оказывает семье мужчины всестороннюю помощь. 

# Гибель солдат в армии # происшествия

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