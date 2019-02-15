Военнообязанный из Бреста умер во время сборов

Новости Беларуси. Во время сборов скончался военнообязанный из Бреста.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, происшествие случилось утром 15 февраля.

46-летний мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные действия не дали результата. Предварительная причина смерти – это острая сердечная недостаточность. В ходе прохождения сборов с жалобами на самочувствие военнообязанный не обращался.

Минобороны выразило соболезнования близким умершего, и в настоящее время ведомство оказывает семье мужчины всестороннюю помощь.