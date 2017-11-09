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Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением: автобус с военнослужащими попал в ДТП возле Свислочи

09 ноября 2017 10:50
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Новости Беларуси. Десять военнослужащих пострадали в аварии под Свислочью. Автобус из Бреста перевозил офицеров на плановые мероприятия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Подробности аварии здесь

Всех пассажиров – 21 человек – увезли в больницу. После врачебного осмотра десять госпитализированы. По словам медиков, у четверых переломы, но серьезной угрозы здоровью нет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняют в том числе в военном ведомстве.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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