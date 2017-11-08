Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась

Новости Беларуси. Авария произошла на минской кольцевой. Около 16 часов недалеко от улицы Мазурова у легкового автомобиля во время движения оторвался прицеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В итоге машина стала неуправляемой, несколько раз перевернулась и остановилась в средней полосе. К счастью, водитель не пострадал.