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Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась

08 ноября 2017 20:42
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Новости Беларуси. Авария произошла на минской кольцевой. Около 16 часов недалеко от улицы Мазурова у легкового автомобиля во время движения оторвался прицеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В итоге машина стала неуправляемой, несколько раз перевернулась и остановилась в средней полосе. К счастью, водитель не пострадал.

Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась -1

Эдуард Волков:
Подбежали много водителей, остановились. Подбежали, скинули клемму. Помогли мне выбраться. Народ у нас отзывчивый, я им благодарен.

Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась -3

Игорь Емельянов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД:
Водитель был трезвый, с документами всё в порядке. Техосмотр пройден.

Кстати, первый будний день после больших выходных на столичных дорогах отмечен всплеском ДТП. Очевидцы также сообщают об аварии на улице Аранской, а на Тростенецкой пострадал пешеход.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Игорь Емельянов

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