Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась
Новости Беларуси. Авария произошла на минской кольцевой. Около 16 часов недалеко от улицы Мазурова у легкового автомобиля во время движения оторвался прицеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В итоге машина стала неуправляемой, несколько раз перевернулась и остановилась в средней полосе. К счастью, водитель не пострадал.
Эдуард Волков:
Подбежали много водителей, остановились. Подбежали, скинули клемму. Помогли мне выбраться. Народ у нас отзывчивый, я им благодарен.
Игорь Емельянов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД:
Водитель был трезвый, с документами всё в порядке. Техосмотр пройден.
Кстати, первый будний день после больших выходных на столичных дорогах отмечен всплеском ДТП. Очевидцы также сообщают об аварии на улице Аранской, а на Тростенецкой пострадал пешеход.