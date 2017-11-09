В Гродненском районе из-за обвала грунта в колодце погиб рабочий

Новости Беларуси. Днем 8 октября в Гродненском районе мужчину засыпало землей в колодце из-за обвала грунта.
По информации Гродненского ОУМЧС, инцидент произошел во время выкапывания колодца питьевой воды.
Спасатели обнаружили мужчину на глубине 4 метров. 32-летний рабочий погиб.
По предварительным данным, бригада из трех человек копала колодец на частном подворье. Работы проходили без использования бетонных колец.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В августе нынешнего года в Горках рабочих засыпало грунтом в траншее, один человек скончался – здесь подробнее.