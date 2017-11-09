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В Гродненском районе из-за обвала грунта в колодце погиб рабочий

09 ноября 2017 08:07
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Новости Беларуси. Днем 8 октября в Гродненском районе мужчину засыпало землей в колодце из-за обвала грунта.

По информации Гродненского ОУМЧС, инцидент произошел во время выкапывания колодца питьевой воды.

Спасатели обнаружили мужчину на глубине 4 метров. 32-летний рабочий погиб.

В Гродненском районе из-за обвала грунта в колодце погиб рабочий -1

Фото: МЧС

По предварительным данным, бригада из трех человек копала колодец на частном подворье. Работы проходили без использования бетонных колец.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В августе нынешнего года в Горках рабочих засыпало грунтом в траншее, один человек скончался – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего

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