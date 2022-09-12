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Водитель МАЗа зацепил велосипед пешехода – в результате он упал под колёса и скончался на месте

12 сентября 2022 14:19
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Новости Беларуси. В Минской области за выходные, 10 и 11 сентября, произошло четыре ДТП, в результате которых один человек погиб, четверо получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Водитель МАЗа зацепил велосипед пешехода – в результате он упал под колёса и скончался на месте-1

Вблизи деревни Старинки Дзержинского района 31-летний водитель Nissan на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault, который двигался по встречному направлению. В результате ДТП травмы получили оба водителя.  

Водитель МАЗа зацепил велосипед пешехода – в результате он упал под колёса и скончался на месте-4

А в воскресенье в Пуховичском районе 24-летняя минчанка на Infiniti также не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Воложинском районе.  

Водитель МАЗа зацепил велосипед пешехода – в результате он упал под колёса и скончался на месте-7

Диана Галузо, инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома:
В субботу 10 сентября около 14 часов 24-летний водитель МАЗ в деревне Плисковщина Воложинского района, объезжая 73-летнего пешехода, который стоял на обочине с велосипедом в руках, зацепил руль велосипеда, в результате чего пешеход упал на проезжую часть. И водитель совершил на него наезд. Пешеход скончался на месте ДТП. Хочу напомнить водителям: будьте предельно внимательны, обдумывайте каждый маневр, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь от управления транспортом, учитывайте погодные условия. Также особое внимание для пешеходов. Наступил осенне-зимний период времени, ранние сумерки. Обозначайте себя светоотражающими элементами.  

Водитель МАЗа зацепил велосипед пешехода – в результате он упал под колёса и скончался на месте-10

Всего за выходные задержано более 30 нетрезвых автолюбителей. А еще почти 100 не имели прав. К административной ответственности привлечены свыше 200 пешеходов, из них больше 60 находились в состоянии алкогольного опьянения.  

# ГАИ # происшествия # Диана Галузо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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