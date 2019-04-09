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В Кричеве в реке Сож утонули женщина и её пожилая мать

09 апреля 2019 09:03
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Новости Беларуси. В Кричеве женщина и ее мать утонули в реке.    

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную организацию ОСВОД, происшествие случилось днем восьмого апреля. На берегу реки Сож нашли вещи двух женщин – 40-летней местной жительницы и ее 78-летней матери. Очевидцев случившегося не было.    

Дочь оставила предсмертную записку. Тело женщины было извлечено из воды водолазами, а тело пенсионерки пока не найдено. Его поиски продолжаются.    

Устанавливаются обстоятельства случившегося.    

В начале апреля в Минске было обнаружено тело пропавшего парня (здесь подробнее).    

# Утопления # происшествия

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