В Кричеве в реке Сож утонули женщина и её пожилая мать

Новости Беларуси. В Кричеве женщина и ее мать утонули в реке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную организацию ОСВОД, происшествие случилось днем восьмого апреля. На берегу реки Сож нашли вещи двух женщин – 40-летней местной жительницы и ее 78-летней матери. Очевидцев случившегося не было.

Дочь оставила предсмертную записку. Тело женщины было извлечено из воды водолазами, а тело пенсионерки пока не найдено. Его поиски продолжаются.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.