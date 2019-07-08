Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту аварии в Берёзовском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 7 июля возле Белоозёрска. 31-летний водитель за рулём Mercedes GL в какой-то момент не смог удержать машину на проезжей части. Иномарка упала в мелиоративный канал.

Фото: Следственный комитет

В автомобиле ехали пять мужчин, две женщины и три ребёнка. В результате аварии смертельные травмы получили трое детей, мужчина и женщина, другие пассажиры не пострадали.

Фото: Следственный комитет