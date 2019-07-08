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Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело

08 июля 2019 06:39
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Новости Беларуси. По факту аварии в Берёзовском районе возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 7 июля возле Белоозёрска. 31-летний водитель за рулём Mercedes GL в какой-то момент не смог удержать машину на проезжей части. Иномарка упала в мелиоративный канал.  

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело-1

Фото: Следственный комитет  

В автомобиле ехали пять мужчин, две женщины и три ребёнка. В результате аварии смертельные травмы получили трое детей, мужчина и женщина, другие пассажиры не пострадали.  

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело-4

Фото: Следственный комитет  

Водитель задержан. В выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Допрашиваются свидетели, будут проведены экспертизы.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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