Вода в речке стала фиолетового цвета, рыба всплыла и пахнет аммиаком: отравлены несколько рек в Минской области

Новости Беларуси. Природоохранники Минщины выясняют обстоятельства загрязнения воды в реках Уса и Великое Устье на территории Дзержинского и Узденского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На горячую линию нашего телеканала позвонил и прислал видео местный житель Олег Камашевич. По его словам, вода в местной речке стала фиолетового цвета, рыба всплыла, а в воздухе запах аммиака. Ситуация на контроле инспекции охраны растительного и животного мира, а также областного комитета природных ресурсов и управления МЧС. Специалисты уже обследовали территорию и взяли пробы воды.