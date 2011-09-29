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Во время матча БАТЭ – «Барселона» на поле выбежал болельщик, чтобы «помочь белоруской команде одолеть гостей»

29 сентября 2011 11:14
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Силами работников службы безопасности молодой человек был задержан и передан сотрудникам милиции.

Позже экспертиза показала, что в крови болельщика обнаружено содержание алкоголя в пределах 0,6 – 0,7 промилле. По предварительным данным, он смог преодолеть заградительный барьер в месте нахождения на возвышенности инвалидов-колясочников.

Мотивом такой выходки было, по его словам, «недовольство игрой и счетом на табло и желанием помочь белорусской команде одолеть гостей».

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 17 п. 1 КоАП «Мелкое хулиганство», а степень его вины определит суд Ленинского района Минска в ближайшие дни, сообщает ctv.by. Очевидно и то, что такая хулиганская выходка может обернуться серьезными санкциями для белорусской команды.

Болельщик

# происшествия # Фотофакт

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