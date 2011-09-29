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Во дворе школы нашли мешок с пятью отрубленными человеческими головами

29 сентября 2011 08:00
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Находка обнаружена в мексиканском городе Акапулько. Следователи также обнаружили записку с угрозами в адрес местных чиновников и наркобаронов.

Содержание послания местные власти назвали «весьма странным» и затруднились сказать, какая именно группировка могла совершить это жуткое преступление. Вполне возможно, что таким образом бандиты решили запугать учителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Акапулько местные рэкетиры требуют у педагогов отдавать им половину месячной зарплаты в обмен на безопасность. Полиция бездействует, поэтому преподаватели нередко устраивают забастовки. Многие школы Акапулько не работают неделями.

# происшествия

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