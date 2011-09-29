Во дворе школы нашли мешок с пятью отрубленными человеческими головами

Находка обнаружена в мексиканском городе Акапулько. Следователи также обнаружили записку с угрозами в адрес местных чиновников и наркобаронов.

Содержание послания местные власти назвали «весьма странным» и затруднились сказать, какая именно группировка могла совершить это жуткое преступление. Вполне возможно, что таким образом бандиты решили запугать учителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Акапулько местные рэкетиры требуют у педагогов отдавать им половину месячной зарплаты в обмен на безопасность. Полиция бездействует, поэтому преподаватели нередко устраивают забастовки. Многие школы Акапулько не работают неделями.