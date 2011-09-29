В Витебске спасли молодого парня, прыгнувшего с моста в Лучесу на глазах у зевак

Инцидент произошел с парнем 20-25 лет 28 сентября на мосту имени Шмырева через реку Лучеса. Парень перелез через перила и спрыгнул. Парню повезло: прыгнув с приличной высоты, он мог разбиться о дно, так как глубина в этом месте была всего около метра.Остановить самоубийцу из всех находившихся в тот момент на мосту прохожих пыталась только одна девушка - педагог-дефектолог одной из школ города. Самоубийца ее не слушал. Парень бросился с моста, когда к нему подошел и пытался уговорить военнослужащий в/ч 5524 ВВ МВД Беларуси, специально вышедший из маршрутки, чтобы остановить парня, находившегося в депрессивном состоянии.

Военнослужащий МВД быстро спустился к воде и начал вытаскивать тело пострадавшего, помощь в этом ему оказал один из находившихся рядом рыбаков. Девушка в это время вызвала скорую помощь.

В настоящее время молодой человек находится в Витебской областной больнице, мотивы его поступка еще предстоит выяснить врачам и работникам милиции.

