«Видимых признаков алкогольного опьянения нет». Что известно о крупном ДТП в Малиновке?

Новости Беларуси. Три машины и столько же пострадавших. В районе станции метро «Малиновка» произошло крупное ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Три машины и столько же пострадавших. В районе станции метро «Малиновка» произошло крупное ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, водитель легковушки двигался по проспекту Дзержинского со стороны кольцевой, столкнулся с машинами Renault и Mitsubishi. После этого его автомобиль выбросило на встречную. Он вылетел за пределы проезжей части и протаранил остановку. Там находились пассажиры, которые ждали общественный транспорт. В результате две женщины и ребенок пострадали. С травмами они доставлены в больницу. Вероятный виновник ДТП не пострадал. К слову, ему 73 года.
Александр Алешкевич, начальник отдела ГАИ Московского РУВД:
В дорожно-транспортном происшествии транспортным средствам нанесены механические повреждения. Граждане получили телесные повреждения, по поводу которых доставлены в учреждения здравоохранения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Данные будут устанавливаться, видимых признаков алкогольного опьянения нет, человек имеет действующую медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья.
Из-за ДТП движение в районе станции метро «Малиновка» было затруднено, водителей просили выбирать другой маршрут. Сейчас дорожный трафик восстановлен.