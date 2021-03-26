«Видимых признаков алкогольного опьянения нет». Что известно о крупном ДТП в Малиновке?

По предварительной информации, водитель легковушки двигался по проспекту Дзержинского со стороны кольцевой, столкнулся с машинами Renault и Mitsubishi. После этого его автомобиль выбросило на встречную. Он вылетел за пределы проезжей части и протаранил остановку. Там находились пассажиры, которые ждали общественный транспорт. В результате две женщины и ребенок пострадали. С травмами они доставлены в больницу. Вероятный виновник ДТП не пострадал. К слову, ему 73 года.