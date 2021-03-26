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В Минске машина въехала в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека

26 марта 2021 14:47
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Новости Беларуси. В Минске в районе станции метро «Малиновка» автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске машина въехала в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека-1

По предварительной информации, пострадали три человека: мама с 13-летним ребенком и молодой человек. Известно, что за рулем Volkswagen находился пожилой мужчина, а на пассажирском сиденье ехала его жена. В аварии они не пострадали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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