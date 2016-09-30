Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем

Новости Беларуси. Настоящая погоня развернулась по улицам агрогородка Ольшаны на Брестчине. Патруль ГАИ потребовал остановиться водителя жигулей для проверки. Однако тот лишь ускорился - помчался к выезду из населенного пункта.

Завершилась погоня прозаично: водитель не справился с управлением на повороте. Легковушка снесла столб, зацепила велосипедиста и врезалась в забор.

Лихачом оказался 16-летний местный житель! Еще больше сотрудники ГАИ удивились, когда увидели пассажиров - еще четверых несовершеннолетних. Чудом в этом уличном блокбастере никто не погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

После того, когда произошло ДТП, сотрудники ГАИ увидели, как врассыпную бросились все участники аварии. В том числе и водитель автомобиля попытался скрыться от сотрудников ГАИ – не удалось.