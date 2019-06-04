Версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилёвом подтверждают последние результаты экспертиз

Новости Беларуси. Последние заключения экспертов подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Иван Носкевич:

Версию о самоубийстве не снимаем с числа приоритетных. Более того, в последние дни получен еще целый ряд заключений экспертиз, который укрепляет нас в нашей позиции, что именно так и произошло.

Вместе с этой версией отрабатываются еще несколько. В случае подтверждения версии о самоубийстве дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.

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По словам Ивана Носкевича, сразу после известия о гибели сотрудника ГАИ была создана большая оперативно-следственная группа.

Сначала работали над раскрытием серьезного умышленного убийства. На следующий день стало ясно, особенно после изучения видео и установления людей, которые подвозили сотрудника ГАИ, что имеет место самоубийство.