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Версия самоубийства сотрудника ГАИ получила исчерпывающее подтверждение – Игорь Шуневич

23 мая 2019 08:08
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Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Шуневича, к такому выводу пришли только оценив в комплексе все собранные доказательства.  

Игорь Шуневич:  
Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию.  

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой  

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича (читать далее).  

# Самоубийство # происшествия # Евгений Потапович # Игорь Шуневич

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