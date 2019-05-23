Версия самоубийства сотрудника ГАИ получила исчерпывающее подтверждение – Игорь Шуневич

Новости Беларуси. Версия самоубийства сотрудника ГАИ в Могилевской области получила исчерпывающее подтверждение.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Шуневича, к такому выводу пришли только оценив в комплексе все собранные доказательства.

Игорь Шуневич:

Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию.

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой