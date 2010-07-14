Вечерняя гроза в Беларуси накануне оставила без электричества более 300 населенных пунктов

В Гродненской области сломанное ветром дерево упало на 9-летнего мальчика. Ребёнка доставили в реанимацию местной больницы. Врачи сделали всё возможное, и сейчас его состояние стабильно.
Анна Часнойть, заместитель главного врача по медицинской части Лидской центральной районной больницы:
Был проведен весь комплекс диагностических мероприятий, выставлен диагноз: тупая травма живота, перелом тазовых костей, обширные гематомы. Он сразу был прооперирован.
Упавшие деревья обесточили сотни населённых пунктов по всей стране. Свет в окошке и сегодня появился не у всех. От ураганного беспредела у многих и вовсе крышу унесло. Переливание из полного в пустое ведро для потерпевших от стихии вчерашним вечером стало обычным делом.
Стихия не обошла стороной и сельскохозяйственные постройки. На крыше Лидской птицефабрике образовались прорешины.
Константин Жодь, заместитель директора по производству КСПУП «Лидская птицефабрика»:
Около 300 листов шифера сорвало с крыш различных сооружений, в частности, пострадали здания зерносклада, животноводческой фермы. Благодаря своим же рабочим, сегодня все это устранили.
Сильный ураган прошелся и по югу республики. В Гомельском районе в деревне Зеленый Сад от удара молнии погиб пастух. В Брестской области перед стихией не устояли кровли жилых домов и местных СПК. Были отключены несколько электроподстанций. Из-за разгула стихии сотрудники МЧС выезжали на вызов тушения пожара.
Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:
В течение суток на территории Брестской области произошло 8 пожаров. Причина, по предварительным данным — все в результате прохождения грозового фронта и попадания молнии. Ущерб составил около 18 миллионов рублей.
Сильный ветер пронесся и по южным районам Минской области, его порывы достигали 23 метров в секунду. Всего же из-за грозы пострадали около 350 населённых пунктов. В течение дня практически все последствия урагана были устранены. Восстановлено электроснабжение, отремонтирована кровля. В данный момент ведется подсчет ущерба, нанесённого стихией.