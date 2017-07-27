«Ваш номерной знак может обнаружиться»: ГАИ просит водителей не спешить восстанавливать автомобильные номера, смытые ливнем
Новости Беларуси. Большинство водителей 25 июля не смогли вовремя доехать до места назначения, ко всему прочему десятки номерных знаков остались в глубоких лужах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С утра автомобилисты устремились к отделам ГАИ, чтобы заменить утерянные номера. Однако инспекторы советуют не спешить: всегда есть шанс, что регистрационный знак найдется.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Если транспортное средство эксплуатируется без государственных знаков, предусмотрена административная ответственность. Попросил бы воздержаться энное время для передвижения на этом транспортном средстве. Возможно, ваш государственный номерной знак обнаружится. В случае того, если ваш государственный номерной знак не обнаружится спустя одну-две недели, вам будет необходимо пройти полную регистрацию сначала: полностью зарегистрироваться и оплатить за новый государственный номерной знак.
И все же некоторые минчане встретили непогоду с улыбкой. Жителей Серебрянки потоп не смутил. Большая вода стала поводом достать надувные круги и пойти купаться. Уверяют: вода была теплая.