«Ваш номерной знак может обнаружиться»: ГАИ просит водителей не спешить восстанавливать автомобильные номера, смытые ливнем

Новости Беларуси. Большинство водителей 25 июля не смогли вовремя доехать до места назначения, ко всему прочему десятки номерных знаков остались в глубоких лужах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С утра автомобилисты устремились к отделам ГАИ, чтобы заменить утерянные номера. Однако инспекторы советуют не спешить: всегда есть шанс, что регистрационный знак найдется.