Вадим Гигин: Информация, которую эксклюзивно поставляет БелТА, эти новости разлетаются как горячие пирожки

Новости Беларуси. Чтобы ретранслировать, к примеру, кадры, снятые одним из крупнейших в мире информационных агентств – Reuters, всем желающим, хочешь не хочешь, нужно заплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая практика. Это все-таки многомиллионный бизнес. С успехом услугой пользуются те, кто на месте событий, быть не может.

Вадим Гигин, секретарь Белорусского союза журналистов:

Пришлось считать такие оценки, что белтовская информация никому не нужна. Я отработал в этом информагенстве много лет, и я могу вам прямо сказать, что та информация, которую эксклюзивно поставляют информационное агентство БелТА, эти новости разлетаются как горячие пирожки. И в условиях информационного рынка зачастую, кто первый эту новость сдал, на того и ссылаются социальные сети. Несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА: комментарий юриста