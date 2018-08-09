Вадим Гигин: Информация, которую эксклюзивно поставляет БелТА, эти новости разлетаются как горячие пирожки
Новости Беларуси. Чтобы ретранслировать, к примеру, кадры, снятые одним из крупнейших в мире информационных агентств – Reuters, всем желающим, хочешь не хочешь, нужно заплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая практика. Это все-таки многомиллионный бизнес. С успехом услугой пользуются те, кто на месте событий, быть не может.
Вадим Гигин, секретарь Белорусского союза журналистов:
Пришлось считать такие оценки, что белтовская информация никому не нужна. Я отработал в этом информагенстве много лет, и я могу вам прямо сказать, что та информация, которую эксклюзивно поставляют информационное агентство БелТА, эти новости разлетаются как горячие пирожки. И в условиях информационного рынка зачастую, кто первый эту новость сдал, на того и ссылаются социальные сети.
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А дальше все просто: первоисточник в приоритете – а это большая цитируемость, деньги и поток рекламодателей.
Вадим Гигин:
В БелТА я ежегодно присутствую на планерках, и слышал нагоняй от генерального директора журналистам, которые опоздали на 10 -15 секунд, на 30 секунд. Я уже не говорю о том, когда речь идет о минуте, 10 и тем более 15 минутах. Для современного информационного рынка – это огромное время.