Несанкционированный доступ к компьютерной информации БелТА: комментарий юриста

Новости Беларуси. Защищать свою интеллектуальную собственность – распространенная мировая практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для информагентств в том числе. Продажа новостей дня них – источник дохода.

Известные информагентства мира, как в марафоне, только в своих лентах пытаются «прибежать» к финишу первыми, с готовым продуктом – новостью. И уже в товарном качестве передать его за деньги своим клиентам. По сути, это площадка для торговли. И для многих ресурсов – помимо рекламы – основной источник дохода. И «проделки» с кражей интеллектуальной собственности – просто так не проходят. Нешуточная история дела в БелТА вовлекла сразу несколько белорусских ресурсов и «разожгла» множество дискуссий.

Денис Шерстнев, адвокат:

Насколько можно считать это несанкционированным доступом, насколько можно это считать нарушением систем защиты – вопрос, поскольку действительно ведь не происходило никакого взлома сети, но вместе с тем фактом остается и то, что лица, которые заходили на сайт и пользовались содержащейся там информацией, не имели права этого делать. Они не оплатили подписку.

В этой истории с погоней за «успехом задаром», который того абсолютно не стоил, придется отвечать по всей строгости закона, чтоб другим неповадно было. Ведь если – нет!? То вопрос – а почему им можно, а нам нельзя!?