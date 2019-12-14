Прямой эфир

В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа

14 декабря 2019 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 14 декабря около пяти утра на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус, в котором ехали фанаты белорусского певца Макса Коржа. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Свердловской области, транспортное средство съехало с трассы на 242 км и перевернулось. Семь человек были доставлены в больницу. Медработники осматривают пациентов, выясняют, требуется ли кому-либо госпитализация. 

Всего в автобусе ехали 53 пассажира, которые возвращалась с концерта Коржа, проходившего в Перми. В какой-то момент водитель задремал, в результате чего ТС выехало на встречную полосу, затем съехало с трассы и легло на бок. Автобус протащило примерно на 20 метров, но он успел прекратить движение до столкновения с деревьями. 

Водитель не пострадал. Стаж вождения 32-летнего жителя Артемовского района Свердловской области составляет девять лет. В настоящее время мужчину опрашивают сотрудники МВД. 

Отмечается, что к месту аварии направлена усиленная СОГ. Пассажиров перевернувшегося транспортного средства пересаживают на попутные рейсовые автобусы. 

# Авария в России # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный
13 декабря 2019 14:24

На Старовиленском тракте сбили женщину. Она переходила дорогу на зелёный

В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему
13 декабря 2019 14:23

В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему

В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов
13 декабря 2019 10:06

В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов