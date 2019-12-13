В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему

Новости Беларуси. В Орше мужчина с пистолетом бегал за водителем маршрутки.

По информации МВД, 30 ноября днем в городскую маршрутку «Газель» зашел 41-летний мужчина. Он решил проехать в транспорте, не заплатив за проезд.

После отправления авто от остановки безбилетник встал и начал оскорблять 26-летнего водителя из-за вопроса, не пропустил ли мужчина свой выход.

Маршрутчик остановил автомобиль и потребовал у пассажира покинуть салон. Мужчина достал пистолет из кармана и начал угрожать.

Водитель убегал от пассажира и прятался за транспортным средством. Это заметили очевидцы и вызвали милицию.

Нападавший, который находился в нетрезвом состоянии, был задержан.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.