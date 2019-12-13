В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему

Новости Беларуси. В Орше мужчина с пистолетом бегал за водителем маршрутки.
По информации МВД, 30 ноября днем в городскую маршрутку «Газель» зашел 41-летний мужчина. Он решил проехать в транспорте, не заплатив за проезд.
После отправления авто от остановки безбилетник встал и начал оскорблять 26-летнего водителя из-за вопроса, не пропустил ли мужчина свой выход.
Маршрутчик остановил автомобиль и потребовал у пассажира покинуть салон. Мужчина достал пистолет из кармана и начал угрожать.
Водитель убегал от пассажира и прятался за транспортным средством. Это заметили очевидцы и вызвали милицию.
Нападавший, который находился в нетрезвом состоянии, был задержан.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.
По этой же статье было возбуждено дело в Бресте, где 32-летний местный житель вызвал такси, чтобы поехать в бар. По приезду на место мужчина не рассчитался, а попросил водителя подождать его, чтобы потом поехать дальше.
За все время пассажир посетил несколько увеселительных заведений и один «ночник», где купил алкоголь на средства, одолженные у таксиста. Затем мужчину отвезли в дом знакомого, которого там не оказалось. Это разозлило пьяного пассажира и он начал душить водителя и угрожать ему расправой.
21-летний таксист не справился с управлением и врезался в бордюр. Поездка продолжилась по инициативе водителя до ближайшего магазина, где была вызвана милиция.
Оба нападавших ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.
После разбирательства материалы проверки по обоим фактам были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям фигурантов.
В конце ноября в Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров – здесь подробнее.