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В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему

13 декабря 2019 14:23
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Новости Беларуси. В Орше мужчина с пистолетом бегал за водителем маршрутки.

По информации МВД, 30 ноября днем в городскую маршрутку «Газель» зашел 41-летний мужчина. Он решил проехать в транспорте, не заплатив за проезд.

После отправления авто от остановки безбилетник встал и начал оскорблять 26-летнего водителя из-за вопроса, не пропустил ли мужчина свой выход.

Маршрутчик остановил автомобиль и потребовал у пассажира покинуть салон. Мужчина достал пистолет из кармана и начал угрожать.

Водитель убегал от пассажира и прятался за транспортным средством. Это заметили очевидцы и вызвали милицию.

Нападавший, который находился в нетрезвом состоянии, был задержан.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.

В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему-1

Фото: МВД 

По этой же статье было возбуждено дело в Бресте, где 32-летний местный житель вызвал такси, чтобы поехать в бар. По приезду на место мужчина не рассчитался, а попросил водителя подождать его, чтобы потом поехать дальше.

За все время пассажир посетил несколько увеселительных заведений и один «ночник», где купил алкоголь на средства, одолженные у таксиста. Затем мужчину отвезли в дом знакомого, которого там не оказалось. Это разозлило пьяного пассажира и он начал душить водителя и угрожать ему расправой.

21-летний таксист не справился с управлением и врезался в бордюр. Поездка продолжилась по инициативе водителя до ближайшего магазина, где была вызвана милиция.

Оба нападавших ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.

После разбирательства материалы проверки по обоим фактам были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям фигурантов.

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# Нападение # происшествия

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