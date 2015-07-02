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В Жлобинском районе мужчина полез за ведром в колодец и не смог выбраться

02 июля 2015 12:11
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Новости Беларуси. Инцидент произошел в деревне Новинки Жлобинского района.53-летний мужчина полез в колодец за упавшим ведром и провалился.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
Прибыв в деревню, подразделение МЧС  обнаружило в колодце на глубине 8 метров неработающего 1962 года рождения. Работниками МЧС при помощи пожарного пояса и веревки спасли мужчину. После осмотра врачами  скорой медицинской помощи он с предварительным диагнозом «перелом внутренней лодыжки правой ноги» доставлен в  больницу.

Заложниками подземелья люди становятся нередко. Вот, к примеру, один из громких случаев.

Осенью прошлого года в Витебске в двухметровый колодец упал четырехлетний мальчик. Малышу, можно сказать, повезло: в яме не оказалось воды и он отделался лишь испугом и разбитым коленом.

А вот для жительницы Гродненской области все закончилось трагически. В конце сентября молодая женщина провалилась в незакрытый люк и утонула в трехметровом колодце. Он был заполнен сточными водами. Гибель после падения в люк: почему трагические случаи повторяются и кто в этом виноват? Ответы пытались найти корреспонденты нашего телеканала. Подробности – в сюжете.

# происшествия # Падение с высоты

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