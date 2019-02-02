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В Малорите 18-летний водитель BMW повредил забор лицея и скрылся

02 февраля 2019 10:37
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Новости Беларуси. В Малорите 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, сообщение о происшествии было получено тридцатого января. Было повреждено заборное ограждение вблизи УО «Малоритский государственный профильный лицей сельскохозяйственного производства».

Вскоре во дворе дома по улице Лермонтова был обнаружен автомобиль BMW с механическими повреждениями, которые характерны для ДТП.

В Малорите 18-летний водитель BMW повредил забор лицея и скрылся-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

За рулем транспортного средства находился 18-летний житель Бреста, который участвовал в соревнованиях по волейболу в Малорите. Парень не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на обочину, где и врезался в ограждение.

После этого молодой человек скрылся с места аварии и, испугавшись, спрятал автомобиль в ближайшем дворе.

На водителя составлены 3 административных материала: ч. 5 ст. 18.22 (нарушение лицом, управляющим ТС, иных правил дорожного движения), ч. 2 ст. 18.17 (совершение лицом, управляющим ТС, иного нарушения правил дорожного движения) и ч.5 ст. 18.12 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр).

В Малорите 18-летний водитель BMW повредил забор лицея и скрылся-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водительское удостоверение молодой человек получил летом 2018 года.

На момент задержания он был трезвым и признал свою вину.

В январе под Гродно грузовик МАЗ врезался в жилой дом (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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