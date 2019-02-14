Прямой эфир

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА

14 февраля 2019 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генеральный директор «Тут Бай Медиа» признаёт вину своих сотрудников, совершавших несанкционированный доступ к закрытой ленте БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске продолжается открытое судебное разбирательство в отношении главного редактора Марины Золотовой.

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА-1

В качестве свидетеля на допрос пригласили руководителя портала Людмилу Чекину. Суд выяснял, какие обязанности и ответственность у обвиняемой в компании.

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА-4

Руководитель пояснила, что Золотова не имеет юридического права отдавать какие-либо распоряжения и принимать ответственные решения в организации. Также свидетель уточнила, что о несанкционированном доступе своих работников узнала только в день расследования.

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА-7

Напомним, по версии следствия, Марина Золотова, являясь должностным лицом, умышленно не заключала договор с БелТА на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями.

# СМИ Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новогрудке второклассница поскользнулась и попала под автомобиль
14 февраля 2019 10:03

В Новогрудке второклассница поскользнулась и попала под автомобиль

В Минске пропал 92-летний ветеран, мужчину ищут
14 февраля 2019 09:37

В Минске пропал 92-летний ветеран, мужчину ищут

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным
14 февраля 2019 06:44

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным