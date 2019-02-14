В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА

Новости Беларуси. Генеральный директор «Тут Бай Медиа» признаёт вину своих сотрудников, совершавших несанкционированный доступ к закрытой ленте БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске продолжается открытое судебное разбирательство в отношении главного редактора Марины Золотовой.

В качестве свидетеля на допрос пригласили руководителя портала Людмилу Чекину. Суд выяснял, какие обязанности и ответственность у обвиняемой в компании.

Руководитель пояснила, что Золотова не имеет юридического права отдавать какие-либо распоряжения и принимать ответственные решения в организации. Также свидетель уточнила, что о несанкционированном доступе своих работников узнала только в день расследования.