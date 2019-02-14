В Минске пропал 92-летний ветеран, мужчину ищут

Новости Беларуси. В Минске разыскивается 92-летний ветеран ВОВ Исаченко Виктор Иванович.

По информации ПСО «Ангел», мужчина проживает в доме по улице Кунцевщина. 12 февраля около 16 часов гражданин ушёл из дома и пропал. Его местонахождение устанавливается.

Приметы пропавшего: рост около 155 см, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы, есть лобные залысины. Ходит медленно, возможно использование трости.

На мужчине были: серые бурки на войлоке, чёрные брюки, серо-болотная парка с капюшоном на меху, шапка-ушанка с рыжим мехом, коралловые перчатки марки «Adidas».

Отмечается, что Виктор Иванович мог потерять память.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: +375 (33) 6666−856, +375 (33) 6666−033, 7733 либо 102.