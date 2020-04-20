В Жабинковском районе Hyundai врезался в дерево, погибли водитель и пассажир

Новости Беларуси. В ночь на 19 апреля в деревне Хмелево Жабинковского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, 22-летний водитель Hyundai ехал по деревне с двумя пассажирами. В какой-то момент иномарка оказалась за пределами проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель и 26-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте. Ехавший на заднем сиденье 17-летний парень получил травмы и был доставлен в реанимацию.

Отмечается, что никто не был пристёгнут ремнями безопасности. У водителя не было права управления автомобилем.

На прошлой неделе в Полоцком районе BMW съехал в кювет и перевернулся.