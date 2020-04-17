Прямой эфир

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека

17 апреля 2020 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эвакуированы 64 человека, среди них – 33 несовершеннолетних.

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека-1

Возгорание произошло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. Огнем повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно мужчина с топором ограбил салон сотовой связи и скрылся
17 апреля 2020 09:41

В Гродно мужчина с топором ограбил салон сотовой связи и скрылся

Ветер валил деревья на дома и машины. В Могилёвской области 9 населённых пунктов пострадали от ураганного ветра
17 апреля 2020 08:39

Ветер валил деревья на дома и машины. В Могилёвской области 9 населённых пунктов пострадали от ураганного ветра

Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд
16 апреля 2020 19:19

Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд