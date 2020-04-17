В Слуцке загорелась комната общежития. Эвакуировали 64 человека

Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эвакуированы 64 человека, среди них – 33 несовершеннолетних.
Новости Беларуси. Автоматическая пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в общежитии Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Эвакуированы 64 человека, среди них – 33 несовершеннолетних.
Возгорание произошло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. Огнем повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.