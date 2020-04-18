Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель
Новости Беларуси. 18 апреля около двух часов ночи в Полоцком районе произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, житель Полоцка за рулём BMW двигался по трассе Р20. На 111 км автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Водитель получил смертельные травмы. В машине также находился 23-летний пассажир, который был госпитализирован.
На неделе в Петриковском районе перевернулся УАЗ.
Водитель погиб, двое пассажиров были доставлены в медучреждение – подробности здесь.