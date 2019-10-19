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В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации

19 октября 2019 10:49
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Новости Беларуси. Вечером 18 октября в Зельвенском районе в больницу после избиения отцом попала четырёхлетняя девочка.

Как сообщает Следственный комитет, о происшествии сотрудников милиции в 23:30 проинформировали работники медучреждения, куда в бессознательном состоянии и с множественными повреждениями был доставлен ребёнок.

Согласно предварительным данным, около восьми вечера отец избил дочь, потому что она не слушалась. Мужчина тряс девочку, бил руками и ногами, бросал. В итоге ребёнок потерял сознание. После этого гражданин испугался, вызвал медиков и попытался привести дочь в сознание.

В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации-1

Фото: Следственный комитет

Известно, что девочка и её трёхлетняя сестра были на попечении отца. Ранее детей забирали из семьи, поскольку они находились в социально-опасном положении, но осенью 2018 года девочек вернули. Мать детей лишена родительских прав. Мужчина проживает с сожительницей, у которой тоже есть ребёнок.

25-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего лица». С его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Пациентка сейчас в реанимации. Её сестра передана органам опеки и направлена в медучреждение, поскольку на её теле также обнаружены травмы.

Расследование дела продолжается.

Несколькими месяцами ранее в Минске мать ударила дочь молотком.

Женщину остановил отец девочки – здесь подробности.

# Покушение # происшествия

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