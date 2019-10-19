В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации

Новости Беларуси. Вечером 18 октября в Зельвенском районе в больницу после избиения отцом попала четырёхлетняя девочка.

Как сообщает Следственный комитет, о происшествии сотрудников милиции в 23:30 проинформировали работники медучреждения, куда в бессознательном состоянии и с множественными повреждениями был доставлен ребёнок.

Согласно предварительным данным, около восьми вечера отец избил дочь, потому что она не слушалась. Мужчина тряс девочку, бил руками и ногами, бросал. В итоге ребёнок потерял сознание. После этого гражданин испугался, вызвал медиков и попытался привести дочь в сознание.