В Зельве украли кабеля на 3,5 тысячи рублей: копали неделю

За неделю в Зельве компания выкопала кабеля на три с половиной тысячи рублей, сообщили в программе «Экстренный вызов» . Мужчины использовали обычные лопаты. В милиции пояснили: провод – собственность местной организации связи.

Игорь Белозёров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Всех доставили в районный отдел внутренних дел. Устанавливается, была повреждена действующая линия связи или недействующая.

Возбуждено уголовное дело. Копатели могут сесть на 3 года.