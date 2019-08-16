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В Зельве украли кабеля на 3,5 тысячи рублей: копали неделю

16 августа 2019 09:24
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За неделю в Зельве компания выкопала кабеля на три с половиной тысячи рублей, сообщили в программе «Экстренный вызов». Мужчины использовали обычные лопаты. В милиции пояснили: провод – собственность местной организации связи.

В Зельве украли кабеля на 3,5 тысячи рублей: копали неделю-1


Фото: УВД Гродненского исполкома

Игорь Белозёров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Всех доставили в районный отдел внутренних дел. Устанавливается, была повреждена действующая линия связи или недействующая.

Возбуждено уголовное дело. Копатели могут сесть на 3 года.

# Криминал # происшествия # Игорь Белозеров

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