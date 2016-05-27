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МАЗ врезался в автобус со школьниками в Ивацевичском районе

27 мая 2016 12:53
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Новости Беларуси. Авария произошла накануне вечером на 150-м километре автодороги Брест – Минск – граница РФ.

По предварительной информации, 57-летний водитель автопоезда МАЗ разворачивался в неположенном месте и врезался в ехавший попутно туристический автобус Setra.

ГАИ УВД Брестского облисполкома:
57-летний житель г.Барановичи управлял грузовым автомобилем марки «МАЗ-5440» и, выполняя запрещенный маневр разворота на вышеуказанной автодороге, совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении, без изменения движения, автобусом марки «SETRA 215HD»» под управлением 48-летнего жителя г.Пинска. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Установлено, что автобусе находилось 44 пассажира, из них 29 несовершеннолетних учеников средних школ г.Иваново.

Напомним, минувшей ночью произошла еще одна авария, жертвами которой стали граждане Беларуси. В Псковской области столкнулись два микроавтобуса. Здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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