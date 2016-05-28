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Пьяный 24-летний мужчина натравил на соседку ротвейлера

28 мая 2016 12:59
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Новости Беларуси. В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Эта история на неделе произошла в деревне Здитово Березовского района.  

Перебрав со спиртным, молодой человек пошел в гости к соседке с предложением. Он настаивал: нужно устроить собачьи бои. Женщина отказалась и принялась выгонять непрошеного гостя со двора.

Рассерженный мужчина спустил пса с поводка и отдал команду «Взять».

Ротвейлер набросился на женщину и укусил ее за руку.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на помощь вовремя не подоспел супруг пострадавшей. Он вилами отогнал собаку. После чего хозяин ротвейлера ударил 45-летнего мужчину кулаком в лицо.

Несколько лет назад шокирующий случай произошел в Минской области. 29-летний мужчина ворвался в незапертую квартиру жительницы деревни Колядичи и стал подавать собаке команды к нападению на присутствующих. В помещении находились 38-летняя хозяйка, ее муж, сосед и 12-летняя дочка. С хулиганом ранее никто из них знаком не был. Здесь подробнее.

# происшествия # Нападение

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