В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда из-за украденого кабеля. Пострадали 800 человек

Новости ЮАР. В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда. Травмы различной степени тяжести получили несколько десятков человек. Авария произошла утром, когда многие ехали на работу. Два поезда находились на одном и том же пути.

По неустановленным пока причинам один из них врезался в хвост другому. Из-за происшествия данный участок железнодорожной линии перекрыт. В 2011 году в ЮАР в результате столкновения двух поездов недалеко от города Соуэто пострадали свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 01 февраля 2013 в 13.30

Стали известны причины крупной железнодорожной аварии в ЮАР. Поезда столкнулись из-за того, что с путей были украдены не менее 50 метров медного кабеля. Его отсутствие привело к отключению автоматической системы управления.