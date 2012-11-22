КВНщик и телеведущий Ян Гельман скончался в Одессе

Новости Украины. КВНщик, режиссер и телеведущий Ян Гельман найден мертвым в Одессе. Родственники и друзья Гельмана уверены, что его убили.

Украинская милиция опровергает версию об убийстве. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-службы одесской городской милиции, 60-летний Гельман 16 ноября был доставлен в одну из больниц города в состоянии алкогольного опьянения, с черепно-мозговой травмой и переохлаждением. Спустя два дня он скончался в реанимации. Эксперты пришли к выводу, что травмы режиссёр получил при падении.

Александр Масляков, телеведущий:

Очень тяжелое известие, т.к. многие годы были рядом, хотя последнее время не общались. Ян Гельман – один из тех авторов, благодаря которым существует игра КВН. Печальное событие. Очень больно, когда уходят такие люди.

Ян Гельман – трижды чемпион СССР в КВН, автор ряда передач, шеф-редактор спецпроектов – «Городок», «Утренняя почта», «Голубой огонек» и «Субботний вечер».

Это уже третий случай смерти известного КВНщика за осень 2012 года. Меньше недели прошло с Игоря Миняйко – автора анекдотов и лучших реприз команды КВН Одесского государственного университета. 21 сентября в Москве при загадочных обстоятельствах погиб Григорий Малыгин – капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Тело Григория обнаружила жена в их собственной квартире.