В Японии произошло землетрясение и цунами

Землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. зарегистрировано в районе острова Исигаки, в 210 км к юго-востоку от Тайваня.

Данных о жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступало. Сообщается о возникновении слабого цунами.



В последнее время в Японии произошло несколько мощных землетрясений. Так, последнее было зафиксировано 13 августа. Сила подземных толчков составила 6,5 балла по шкале Рихтера. 11 августа стихия привела к человеческим жертвам – в результате землетрясения, произошедшего в 170 км к юго-западу от Токио, 1 человек погиб, и более 80 получили ранения.



После подземных толчков было дано предупреждение о цунами, однако позже предупреждение сняли, сообщает РБК.