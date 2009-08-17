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В Японии произошло землетрясение и цунами

17 августа 2009 05:40
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Землетрясение силой 6,7 балла по шкале Рихтера. зарегистрировано в районе острова Исигаки, в 210 км к юго-востоку от Тайваня.

Данных о жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступало. Сообщается о возникновении слабого цунами.

В последнее время в Японии произошло несколько мощных землетрясений. Так, последнее было зафиксировано 13 августа. Сила подземных толчков составила 6,5 балла по шкале Рихтера. 11 августа стихия привела к человеческим жертвам – в результате землетрясения, произошедшего в 170 км к юго-западу от Токио, 1 человек погиб, и более 80 получили ранения.

После подземных толчков было дано предупреждение о цунами, однако позже предупреждение сняли, сообщает РБК.

# происшествия # Цунами в Японии

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