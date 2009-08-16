На границе с Украиной - большая пробка

Около двухсот машин скопилось в пункте пропуска "Новая Гута" на въезд в Украину.

Начался бархатный сезон, и туристы активно выезжают к морю.Белорусские пограничники для обеспечения пропуска авто ввели дополнительные резервы, но ситуация осложняется тем, что пропускная способность «Новой Гуты» с украинской стороны в полтора раза ниже, чем с белорусской.



В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет Беларуси рекомендует туристам пересекать белорусско-украинскую границу в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Веселовка», «Комарин», «Александровка». По данным пограничников, в этих пунктах в настоящее время очередей нет, сообщает БЕЛТА.