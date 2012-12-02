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Страшное ДТП в Ивьевском районе. Двое 19-летних парней погибли на месте, ещё двое травмированы

02 декабря 2012 15:04
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Новости Беларуси. Трагедия произошла около часа ночи на 14-м километре дороги Юратишки – Бакшты.

Как сообщил  AUTO.TUT.BY начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, от удара о дерево машине снесло крышу. Зажатый в салоне водитель скончался на месте. Погиб и его ровесник, находившийся на заднем сиденье непристёгнутым. Еще двум молодым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
19-летний минчанин на «Жигулях» вместе со знакомыми возвращался из города Ивье в Бакшты. Пассажиры по дороге выпили по бутылке пива и задремали. Очнулись они от скрежета металла о ветки и сильного удара. Метров тридцать автомобиль ехал по обочине, потом съехал в левый кювет и врезался в сросшиеся деревья.

По предварительной версии, 19-летний водитель уснул за рулем. Молодые люди, чудом выжившие в ДТП, утверждают, что водитель не пил, несмотря на настойчивое приглашение. Их слова предстоит проверить следствию.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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