В Японии автобус с туристами рухнул с обрыва

Новости Японии. Серьезная авария в Японии. Автобус, который ехал по горной дороге, выехал на встречную полосу, сбил ограждение и упал с трехметровой высоты.

В результате 14 человек погибли, 27 пострадали.

Пассажиров с различными травмами доставили в больницы. 19 из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находился 41 человек.

Большинство пассажиров - молодые люди в возрасте около 20 лет. Они ехали на горнолыжный курорт в Нагано.

По данным полиции, обледенения на дороге не было, погодные условия были нормальными. Авария произошла в пятницу, 15 января, около 02:00. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.