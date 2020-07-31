На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преступной схеме замешаны пять человек. Среди них должностные лица, их подчиненные, строительные организации и представители бизнеса. Ущерб – около 40 тысяч рублей.

Инцидент расценивается как должностное преступление в Минской дистанции пути. Расхитители задержаны с поличным. Возбуждено уголовное дело.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:

Оперативники установили несколько аналогичных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ближайшее время им будет дана правовая оценка, а уголовное дело будет передано в Следственный комитет для расследования.