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На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

31 июля 2020 14:31
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Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей-1

В преступной схеме замешаны пять человек. Среди них должностные лица, их подчиненные, строительные организации и представители бизнеса. Ущерб – около 40 тысяч рублей.

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей-4

Инцидент расценивается как должностное преступление в Минской дистанции пути. Расхитители задержаны с поличным. Возбуждено уголовное дело.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей-7

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:  
Оперативники установили несколько аналогичных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ближайшее время им будет дана правовая оценка, а уголовное дело будет передано в Следственный комитет для расследования.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей-10

Небезынтересно, что партию узлов и агрегатов изначально приобретали для обновления железнодорожного полотна в рамках госзакупки. Но реконструкция так и осталась на бумаге. На перепродаже товара планировали нажиться коммерсанты из Витебска.  

# Кража # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

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