В Волковыске 20-летний парень под действием психотропа выл вместе с собакой

Новости Беларуси. В Волковыске Гродненской области 20-летний молодой человек отравился психотропным веществом. Вернувшись домой ночью пьяным, парень вышел на улицу покурить...
Парень под действием психотропа выл вместе с домашним псом, бегал по двору и бросался на забор. Изо рта шла пена.
Испуганная неадекватным поведением сына, мать вызвала «скорую помощь». Медикам на месте удалось привести парня в чувство, после чего его доставили в больницу.
Расследованием случившегося занялся Следственный комитет по Гродненской области.
Сергей Шершеневич, официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области:
У парня обнаружен целлофановый сверток и три конверта из денежных купюр. В нем находилось особо опасное психотропное вещество растительного происхождения.
По факту незаконного оборота наркотиками возбуждено уголовное дело. Пострадавший арестован.
Сегодня насчитывается уже 235 видов запрещенных психотропов, их список постоянно растет. В наркопотребление все чаще оказываются втянутыми подростки 13-15 лет, учащиеся средних школ.
Так, в феврале этого года в машине скорой помощи умер учащийся 9 класса одной из спортивных школ Минска. Диагноз – «передозировка наркотиками». Двое товарищей оказались в реанимации. См.видео.