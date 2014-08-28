В Волковыске 20-летний парень под действием психотропа выл вместе с собакой

Новости Беларуси. В Волковыске Гродненской области 20-летний молодой человек отравился психотропным веществом. Вернувшись домой ночью пьяным, парень вышел на улицу покурить...

Парень под действием психотропа выл вместе с домашним псом, бегал по двору и бросался на забор. Изо рта шла пена.

Испуганная неадекватным поведением сына, мать вызвала «скорую помощь». Медикам на месте удалось привести парня в чувство, после чего его доставили в больницу.

Расследованием случившегося занялся Следственный комитет по Гродненской области.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области:

У парня обнаружен целлофановый сверток и три конверта из денежных купюр. В нем находилось особо опасное психотропное вещество растительного происхождения.

По факту незаконного оборота наркотиками возбуждено уголовное дело. Пострадавший арестован.

Сегодня насчитывается уже 235 видов запрещенных психотропов, их список постоянно растет. В наркопотребление все чаще оказываются втянутыми подростки 13-15 лет, учащиеся средних школ.