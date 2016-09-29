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В Витебской области убит бизнесмен: задержан 34-летний житель Городка

29 сентября 2016 12:59
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Новости Беларуси. Громкое преступление на Витебщине.

Убит 33-летний витебчанин – заместитель директора одной из частных фирм.

Мужчина выехал на собственном дорогом авто в Городокский район для сделки, не связанной с его работой. Предположительно, собирался купить недвижимость. Домой бизнесмен так и не вернулся. Его труп с колото-резаными ранами обнаружили уже в другом районе – Шумилинском.

Автомобиль тоже нашли: в Городке, в гараже у предполагаемого убийцы.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
На автомашине уже отсутствовали номера и были установлены транзитные номера Российской Федерации. Были добыты доказательства причастности к данному преступлению жителя Городка 34 лет. По подозрению в совершении этого преступления он был задержан. В гараже у подозреваемого были обнаружены личные вещи потерпевшего, золотые украшения, а также его личные документы и государственные номера автомашины.

Подробнее о трагедии можно прочитать здесь.

# происшествия # Убийство # Владимир Шалухин

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