В Витебской области под лед провалились рыбак и бросившийся ему на помощь мужчина, в Бобруйском районе утонули два рыбака

Новости Беларуси. Первые жертвы тонкого льда едва не появились в Витебской области. В Городокском районе в воде оказался не только рыбак, но и его спаситель. Мужчина, возвращаясь домой с рыбалки, решил сократить путь через озеро. Однако не учел хрупкости льда и провалился на приличном расстоянии от берега – около полутора сотен метров.

Первым помочь ему попытался проходивший мимо мужчина. Однако сам оказался в воде.

Трагедии удалось избежать только благодаря слаженным действиям очевидцев и прибывших спасателей. Рыбак доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение», другой мужчина от госпитализации отказался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедией сегодня закончилась рыбная ловля для двух жителей Бобруйского района. Из трех рыболовов спастись удалось лишь одному.