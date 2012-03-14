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В Витебской области от сильного ветра пострадали четыре района

14 марта 2012 07:33
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Новости Беларуси, Витебская область. Утром без электроэнергии еще оставались четыре трансформаторные подстанции в Витебском районе, столько же в Шумилинском. А еще три населенных пункта и одна ферма. В Оршанском обесточены три линии электропередач, пять населенных пунктов, девять подстанций.

Больше всего от сильных порывов пострадал Толочинский район – 25 трансформаторных подстанций, 17 населенных пунктов.

Восстановление электроснабжения планируется завершить сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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