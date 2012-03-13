В Могилевской области спекулянты зарабатывали на продаже белорусских удобрений в Россию

Новости Беларуси, Могилевская область. Продукцию «Беларуськалия» фермерские хозяйства покупали по ценам внутреннего рынка – это около 30 долларов, а продавали по экспортной стоимости – в 10 раз дороже. Убыток производителя от такого «посредничества» составил более 2,5 миллионов долларов. «Беларуськалий» тут же отказался от дальнейших поставок этим хозяйствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснили правоохранители, у спекулянтов не было даже нужного количества земли для использования удобрений.

Владимир Волков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

После получения из УБЭП УВД информации, ОАО «Беларуськалий» были приняты меры по прекращению дальнейших поставок калийных удобрений фермерским хозяйствам, которые не имели достаточного количества земель для их использования. Предотвращена реализация калийных удобрений свыше 9 тысяч тонн на сумму 32 млрд рублей.