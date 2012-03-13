40 белорусов, отправившихся на работу на Курильские острова, обмануты московским кадровым агентством

Белорусы, в основном молодые люди из Могилевской и Гомельской областей, оказались заложниками неприятной ситуации на Дальнем Востоке. 40 граждан нашей страны, которые приехали на Курильские острова в сезон лососевой путины, попросту обманули и с жильем, и с зарплатой. Многие из них уже обратились в суд. Об этом заявляет информационноеп агентство РИА-новости в Сахалинской области.

Как сообщает источник, все дело в московском кадровом агентстве, которое и пригласило белорусов для работы на острове Шикотан. Однако по приезду выяснилось, что вместо обещанного общежития их разместили на шхуне, а документы отобрали. Принимающая сторона объяснила это тем, что на острове якобы нет паспортного контроля, чтобы поставить печати о пребывании.

Спустя же два месяца белорусов рассчитали, выдав им суммы, гораздо меньшие оговоренных. Из-за этого многие из участников группы не смогли вернуться домой в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, по информации некоторых источников, на данный момент участники неудачной вахты уже в Беларуси.