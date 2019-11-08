В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед
Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки.
По сведениям Витебского ОУМЧС, в помещении находилась 40-летняя владелица жилплощади. До прибытия спасателей женщину вынес в безопасное место её 44-летний сосед.
Прибывшая бригада медиков осмотрела гражданку, после чего она была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен. Огнём повреждена стиральная машина, закопчены стены. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе в Гомеле горел одноэтажный двухквартирный дом.
Из горевшего помещения пострадавшего через окно вытащил сосед – подробнее здесь.