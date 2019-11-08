В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед

Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки.

По сведениям Витебского ОУМЧС, в помещении находилась 40-летняя владелица жилплощади. До прибытия спасателей женщину вынес в безопасное место её 44-летний сосед.